20 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: све.рф

Туркластер "Большая Сысерть" вошла в финал конкурса Ростуризма

"Большая Сысерть" стала призером Всероссийского конкурса туркластеров, проводимого Ростуризмом. Из 125 заявленных проектов, в финал вышли только 25, среди которых и команда АНО Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области с идеями по развитию туристического кластера "Большая Сысерть".

"Попадание в финал конкурса с таким проектом говорит о том, что наша команда обладает всеми необходимыми компетенциями по разработке концепций, мастер-планов, подготовке земельных участков, привлечению инвесторов и продвижению территорий. Сейчас мы нацелены на создание туристической инфраструктуры в кластере, где планируется до 6 якорных и 55 сопутствующих инфраструктурных проектов, среди которых единственная на Урале кольцевая велопешеходная тропа "Сысертская сотня", — рассказал директор АНО УК ТРК СО Леонид Гункевич.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Управляющая компания туристско-рекреационными кластерами Свердловской области" (АНО УК ТРК СО), с упразднением Ростуризма, Минэкономразвития становится правопреемником, а потому конкурс будет продолжаться. Команда из Сысерти собирается создать 4 тематические зоны для экотуризма, агротуризма, активного туризма с главной зоной в виде ядра города.

"Успех проекта "Большая Сысерть" — в соучаствующем проектировании, поскольку над проектом работают местные и региональные власти, предпринимательское сообщество, креативное Агентство развития Сысерти, а также жители, которые заинтересованы в развитии территории. Проделана большая работа совместно с АНО УК ТРК СО и командой тропы "Сысертская сотня". Сейчас мы переходим на новый этап по реализации и продвижению нашего проекта всесезонного туристического кластера", — рассказал мэр Сысерти Дмитрий Нисковских.

За первое место будут бороться команды из Ярославской, Кемеровской, а также Тюменской и Воронежской областей. Следующий шаг — очный этап школы стратегов, который пройдет в Москве с 30 по 31 октября.

Теги: Ростуризм, туркластер, призер, Большая Сысерть



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