Андрей Трубецкой сообщил о заключении концессии по строительству в Сургутском районе школы на 1100 мест

В поселке Белый Яр построят школу на 1100 мест. О заключении концессионного соглашения в своем telegram-канале рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации главы района, сроки строительства нового, современного образовательного учреждения составят два года, строительство будет вестись с 2023 года по 2025 год.

"Это уже третья школа по концессии. Напомню, две такие школы мы построили и ввели в этом году в Солнечном и Нижнесортымском. Проект выше всяческих похвал, школы удались на славу. Стоимость проекта с учетом 10-летней эксплуатации объекта концессионером — 3, 2 млрд рублей".

Всего стоимость строительства 1,7 млрд рублей. На реализацию проекта будет получено 938 млн рублей из федерального бюджета. Стоит отметить, что всего на федеральный отбор Югра представила 10 проектов, выиграли всего пять, в том числе, и проект строительства школы в Белом Яру.

Напомним, первой школой, построенной по концессии, стала школа с безбарьерной средой в Нижнесортымском, также рассчитанная на 1100 мест. Она открыла свои двери 1 сентября этого года. Стоимость суперсовременного образовательного объекта составила чуть менее 1, 9 млрд рублей. Большая часть, более 1,6 млрд рублей - это финансирование Ханты-Мансийского автономного округа и более 242,8 млн рублей составили средства из бюджета Сургутского района.

В школе есть 25 метровый бассейн, несколько спортзалов, лаборатории с новейшим оборудованием: VR-очки, робототехника, медиа-зона.