Назван победитель III кейс-чемпионата УГМК

В УГМК состоялся финал III кейс-чемпионата компании. Были определены лучшие проекты и назван победитель.

Как сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей УГМК, тема чемпионата называлась "Убрать лишнее". Команды-участники предлагали свои решения по выявлению и устранению дублирующих и избыточных операций, которые тормозят и усложняют ежедневную работу. На III кейс-чемпионат поступило около 300 заявок от работников предприятий и организаций УГМК. По итогам отбора было сформировано 20 команд по четыре человека, которые при консультационной поддержке экспертов сгенерировали 43 идеи.

В финал прошли пять команд с лучшими проектами. Так, один из них предлагает решение по снижению потерь и сокращению затрат в металлургическом производстве. Другой позволяет значительно сократить время адаптации новых сотрудников компании. Третий направлен на использование современных бизнес-инструментов при реализации готовой продукции, а четвертый предлагает оптимизацию процесса взрывных работ.

В итоге победителем был признан кейс команды "УГМК-Здоровье" по развитию телемедицины.

Стоит отметить, что в кейс-чемпионате УГМК могли принять участие все сотрудники, заинтересованные в решении актуальных для компании задач и готовые выделить на это время. В ходе отборочного тура и финала участники готовили и защищали собственные проекты. Для этого требовалось логическое мышление, структурный подход к решению задач, общая эрудиция и умение работать в команде.

"Сегодня была очень интересная дискуссия: коллеги из кардинально разных сфер деятельности презентовали свои проекты. Мы их обязательно реализуем. Кроме того, отдельно будут отобраны и реализованы некоторые перспективные проекты, которые не прошли в финал. Помимо своей практической значимости кейс-чемпионат дает участникам возможность повысить квалификацию и пройти дополнительное обучение, а компании – узнать о перспективных и инициативных сотрудниках", - поделился впечатлениями директор по трансформации УГМК Джахангир Махмудов.

Напомним, первый кейс-чемпионат УГМК был проведен на тему "Снижение производственных запасов", второй – на тему "Охрана труда и производственная безопасность". По их результатам на предприятиях компании в совокупности реализуется 14 проектов, разработанных финалистами.