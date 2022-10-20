20 Октября 2022
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Общество Свердловская область ДНР и ЛНР
Фото: В.Н. Горелых

Екатеринбургский депутат поддержал инициативу о создании спецподразделений в новых субъектах РФ из ветеранов МВД

Председатель екатеринбургской думы Игорь Володин решил поддержать инициативу местных жителей о создании спецподразделений из ветеранов МВД на территориях ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Об этом депутат написал в своих социальных сетях.

Инициаторами предложения выступили ветераны правоохранительных органов, единомышленники и сторонники партии "Единой России", работающие в различных отраслях народного хозяйства. По их словам, среди ветеранов много относительно молодых мужчин, которые ушли со службы по собственному желанию, не дожидаясь пенсионного возраста. К тому же, многие из добровольцев уже имеют боевой опыт.

"Считаем, что плюсом будет являться то, что многие из нас в настоящее время уже имеют статус участника боевых действий, что позволит сэкономить бюджетные средства, выделяемые на эту категорию, - говорится в обращении. - В наших рядах, помимо пенсионеров по выслуге лет, есть и сотрудники, покинувшие службу по собственному желанию, находящийся в относительно молодом возрасте и имеющие хорошую физическую форму, а также большой профессиональный опыт борьбы с преступностью, в том числе в зоне проведения контртеррористических операций в Чеченской и Дагестанской республиках. Многие из нас готовы служить своей Родине, используя накопленный за годы службы опыт, в том числе в зоне проведения специальной военной операции".

На территории новых субъектов РФ, спецподразделения будут поддерживать правопорядок, раскрывать убийства и бороться с терроризмом. Еще один важный момент, на который хотели бы обратить внимание сотрудники органов внутренних дел – это сохранение офицерского звания в системе МВД, так как, по словам Володина, мобилизованные несут службу без учета вышеуказанного, зачастую как рядовой состав.

"Просим вас рассмотреть вышеуказанную инициативу и считаем, что ее принятие будет способствовать более качественному выполнению задач, стоящих перед специальной военной операцией, а также ускорит наведение порядка на вновь принятых в состав Российской Федерации территориях", - говорится в обращении.

Письмо с 225 подписями, собранными только за два дня, направлено первому вице-спикеру Совета Федерации Андрею Турчаку и губернатору Свердловской области Евгений Куйвашеву.

Теги: спецподразделение, ветеран, МВД



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