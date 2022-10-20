20 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Недельная инфляция в России была почти нулевой

За неделю с 11 по 17 октября потребительские цены выросли всего на 0,02%. С начала месяца рост составил 0,08%. Такие данные сообщает Росстат.

Больше всего выросли цены на яйца куриные – на 1,9% за неделю. Молоко стерилизованное, сметана, рыба мороженая, масло сливочное, говядина, вермишель, соль подорожали на 0,2-0,5%.

При этом незначительно снизились цены гречку, сахар-песок, масло подсолнечное, детское питание, муку пшеничную, чай черный, баранину, колбасы вареные, печенье, рис, пшено, конфеты шоколадные.

В силу сезонного фактора дорожает плодоовощная продукция - прирост цен в среднем составил 1,2% за неделю, в том числе на помидоры – 5,0%, бананы – 3,4%, огурцы – 1,9%, капусту белокочанную – 1,3%, картофель – 0,9%. В то же время цены на морковь и яблоки снизились на 1,4%.

В прошлом году инфляция в октябре была гораздо выше. В целом с начала года инфляция достигла 10,55%. Прогнозная годовая инфляция замедлилась до 13,1%. Эта цифра постепенно снижается. В конце июля ожидалось 15%, а в марте оценки доходили до 20%. Новый прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год дает 12,4% за год. Эту цифру недавно озвучил и президент Владимир Путин

Теги: инфляция, цены



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