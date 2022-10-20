Свердловское УФАС вскрыло картель на закупках на 85 млн рублей

Свердловское УФАС России выявило картель на торгах на сумму почти 85 млн рублей. Участники сговора во всем сознались, а один из них выплатил штраф.

Читайте также: Уличенным в картельном сговоре свердловским аптекам назначили крупные штрафы

Как сообщили Накануне.RU в региональном антимонопольном ведомстве, ООО "Сити Билдинг" и ООО "Техностройкомплект" создали картель, который привел к поддержанию (неснижению) цен на торгах. Как установили в Свердловском УФАС, местные компании участвовали в закупках на ремонт насосной станции в городе Донском (Тульская область) и ремонт моста через реку Урал (Челябинская область). Общая сумма заключенных контрактов составила около 85 млн рублей.

Объединившиеся в картель компании заявляли, что совместно участвовали в торгах в целях подстраховки – если заявка одной будет отклонена, то вторая пройдет. Однако в УФАС признали довод несостоятельным, а лишь прикрытием для заключения контракта по максимальной цене.

Свердловское УФАС представило факты об учредительных и родственных связях компаний, финансовых операциях между ними и использовании общей инфраструктуры (IP-адресов, помещений, компьютеров). В итоге обе добровольно заявили о заключении недопустимого соглашения и признали его, сообщив, что отказываются от дальнейшей реализации картеля.

"Сити Билдинг" первым сообщило о картеле и в связи с этим было освобождено от ответственности. А "Техностройкомплект" сообщило вторым, поэтому было оштрафовано антимонопольщиками на 1 млн 894 тыс. 420 рублей.

Как отметили в ведомстве, штраф уже оплачен.