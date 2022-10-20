В Венгрии начались "национальные консультации" по вопросу санкций ЕС

В Венгрии на улицах появились плакаты против санкций ЕС, которые вредят стране. Они изображены в виде сброшенной бомбы с очевидным намеком. А на прошлой неделе в стране начались "национальные консультации" по вопросу санкций.

Венграм предложено ответить на семь вопросов: поддерживают ли они санкции на нефть, газ, дрова и уголь, ядерное топливо и т.п. Премьер-министр Виктор Орбан призвал граждан активно участвовать. Он заявил, что санкции вводились Брюсселем недемократическим путем.

"Это было решение бюрократов в Брюсселе, за которое расплачивается европейский народ", - сказал он.

"Национальные консультации" призваны обосновать критическую позицию Будапешта, показав, что ее поддерживает население страны.

Сегодня Орбан в Twitter раскритиковал новый план Еврокомиссии по совместным закупкам газа взамен российского. От него нужно отказаться прямо сейчас, а чем его заменить, неизвестно. Это угрожает экономике Венгрии, сказал Орбан.