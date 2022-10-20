20 Октября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Урал – Tele2

СКР организовал проверку после избиения мигрантами парня, защищавшего младшую сестру

Следователи проверят информацию об избиении екатеринбуржца мигрантами, один из которых якобы домогался младшей сестры пострадавшего.

Накануне в СМИ появилась информация о том, как уроженец Таджикистана якобы пытался склонить к интиму 15-летнюю екатеринбурженку. В переписке девушка всячески отвергала незнакомца, требуя ответить, откуда он достал ее контакты. Эту же переписку нашел и старший брат школьницы, после чего позвал незнакомца на личную встречу, чтобы поговорить.

В назначенный день мигрант не осмелился прийти на встречу один, а прихватил сразу несколько друзей. Разговор не задался и в итоге перерос драку, а потом и в избиение старшего брата школьницы.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили, что информация о домогательствах и избиении уже зарегистрирована в отделе полиции №4. По данному факту будут проведены проверочные мероприятия, а ситуация взята на личный контроль руководства территориального ОВД. Позднее к делу подключились и в СКР по Свердловской области.

"Следственным комитетом по Свердловской области организована процессуальная проверка сообщения средств массовой информации о возможном совершении преступления в отношении несовершеннолетней. В ходе проверки выясняются все без исключения обстоятельства. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев, истребуется характеризующий материал в отношении участников происшествия, выполняются иные мероприятия, по итогам которых этой ситуации будет дана объективная правовая оценка", - заявили в пресс-службе областного СКР.

Теги: домогательства, СКР, сестра, избиение, мигрант



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