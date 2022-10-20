20 Октября 2022
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

ВС РФ отбили попытку прорыва ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

ВС РФ отбили попытку ВСУ прорвать оборону на Николаево-Криворожском направлении, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинские подразделения задействовали до трех батальонов, в том числе один танковый, и двигались в направлении Новой Каменки и Червонного Яра в Херсонской области.

В районе населенного пункта Суханово Херсонской области украинским военным удалось вклиниться в оборону российских подразделений, сообщили в МО. Но после введения в бой российского танкового резерва, а также засадных действий украинские подразделения беспорядочно бежали, положение по переднему краю обороны полностью восстановлено.

В Минобороны добавили, что за сутки на этом направлении уничтожены более двухсот украинских военнослужащих, 14 танков, 16 боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Теги: всу, херсонская область, николаево-криворожское направление



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