20 Октября 2022
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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.ru

В Германии сожгли приют для украинских беженцев

В Германии подожгли приют для беженцев с Украины, сообщает Bild. Пожар произошел в коммуне Гросс-Стремкендорф (Мекленбург-Передняя Померания). Из-за своевременной эвакуации никто не пострадал, но пламя уничтожило почти все здание.

Полиция подозревает поджог, так как в день пожара она была там из-за свастики, нарисованной на входной двери.

В конце августа в Лейпциге пытались поджечь детский сад, в который ходят дети украинских беженцев. Также был атакован дом для украинских беженцев.

Ранее в ряде городов Германии проходили акции протеста против приема украинских беженцев.

Теги: Германия, пожар, Украина



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