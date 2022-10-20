В Германии сожгли приют для украинских беженцев

В Германии подожгли приют для беженцев с Украины, сообщает Bild. Пожар произошел в коммуне Гросс-Стремкендорф (Мекленбург-Передняя Померания). Из-за своевременной эвакуации никто не пострадал, но пламя уничтожило почти все здание.

Полиция подозревает поджог, так как в день пожара она была там из-за свастики, нарисованной на входной двери.

В конце августа в Лейпциге пытались поджечь детский сад, в который ходят дети украинских беженцев. Также был атакован дом для украинских беженцев.

Ранее в ряде городов Германии проходили акции протеста против приема украинских беженцев.