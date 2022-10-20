В США запретили книги Дугина

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон возмутился запретом Amazon продажи книг русского философа Александра Дугина.

Он подчеркнул, что Amazon — самый большой книжный магазин в мире. Там есть все, включая подержанные книги. Но теперь там нет книг человека, мысли и идеи которого имеют прямое отношение к мировым событиям.

"Дугин - один из самых известных российских авторов и политических философов. Он не работает на правительство, он не работает на Владимира Путина. Он просто философ. Мы обратились к Amazon с вопросом: "Почему мы не можем найти ни одной книги этого человека?" А его просто запретили на Amazon. Мы попросили Amazon предоставить список всех книг и авторов, которые были запрещены на их платформе, но нам его не дали. Amazon предоставил ответ всего из пяти слов: "Amazon соблюдает все действующие законы". Но в США нет законов, запрещающих публикацию книг, потому что у нас есть Первая поправка. Правительство никогда, ни при каких обстоятельствах не может подвергнуть цензуре ни одну книгу. В нашей стране, которая сильно отличается от Украины, нам разрешено читать все, что мы хотим. Но сейчас мы не можем, потому что администрация Байдена требует, чтобы крупнейший книготорговец в мире подвергал цензуре книги, с которыми они не согласны, и Amazon подчиняется, не задавая никаких вопросов", - заявил Карлсон.

Он возмущен запретом неугодных книг и считает, что власти США "в одном шаге от сжигания книг".

Также Карлсон уверен, что дочь философа Дарью Дугину убили украинские террористы по заданию своих властей.

Такер Карлсон - один из самых популярных американских ведущих, настроенный против демократов, которых обвиняет в разрушении американской системы ценностей.