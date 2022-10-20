20 Октября 2022
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Фото: скриншот с официального трейлера / youtube-канал &quot;Kinoman&quot;

Кинохит о ЧВК "Вагнер": "Лучшие в Аду" Евгения Пригожина уже посмотрели 102 миллиона зрителей

Военную драму «Лучшие в Аду» от Евгения Пригожина и Алексея Нагина (Герой России посмертно) посмотрели уже более 102 млн зрителей. Такое количество просмотров она набрала за две недели. Премьера киноленты прошла в российской социальной сети ЯRUS 5 октября, только за первые сутки просмотры превысили миллион.

Анонсированная в сентябре киноновинка от Aurum Production набирает популярность. Из выпущенного трейлера зрители знали только информацию о создателях, а также то, что фильм будет насыщен экшен-сценами. После премьеры оказалось, что «Лучшие в Аду» буквально бьют по ним рекорды.

«Я как режиссер снимал экшен-картины, но это мой рекорд. Проект очень сложный и энергозатратный в плане и физических нагрузок, и эмоций. Не было ни одной сцены, ни одного кадра, которые можно было бы снять на ходу, пробегая мимо. Каждый кадр требовал тщательной подготовки и разработки», – поделился в интервью режиссер картины Андрей Батов.

Сам он во время съемок получил несколько легких контузий, ведь снимать пришлось настоящую боевую артиллерию. Кроме того, известно, что в основу сценария лег опыт участника реальных боевых действий. Имя Алексея Нагина широкая общественность узнала из постеров и трейлера к «Лучшим в Аду», как и то, что он погиб при защите Родины. Благодаря его участию фильм можно назвать героическим во всех отношениях, ведь даже сцены и диалоги в нем написаны Героем России в соавторстве со сценаристом Антоном Зинченко. При этом для предпринимателя Евгения Пригожина «Лучшие в Аду» – не первый поддерживаемый проект, ранее он инициировал съемки таких картин, как «Солнцепёк», «Ржев» и других не менее запоминающихся российских фильмов.

лучшие в аду, фильм, лп(2022)|Фото: youtube.com /скрин

Жанр киноленты называют «псевдодокументалистикой», однако и в нем фильм выделился оригинальностью. Сюжет представляет собой подробную, буквально посекундную реконструкцию выполнения одной боевой задачи. Как сообщали создатели, героями являются условные противники. Различаются они цветом повязок на форме: у штурмующих они белые, у обороняющихся – желтые. В фильме намеренно расставлены акценты, указывающие на отсутствие различий у противников. У участников боя одинаково славное прошлое и схожие духовные ценности.

«Когда мне попался в руки сценарий, первое, что бросилось в глаза – это отсутствие плохих и хороших. Люди с обеих сторон выполняют поставленные им боевые задачи, а правда находится даже не посередине, она у каждого своя. В этом было что-то необычное», – рассказал Андрей Батов.

Своим впечатлением от просмотра киноленты успели поделиться политологи, военные консультанты, психологи и другие эксперты. В «Лучших в Аду» увидели образы настоящего русского героя, защитника Родины, тяжелый труд бойцов в горячих точках, воспитательный подтекст и многое другое.

«Я понимаю, о чем авторы могут сказать. Например, как я себя чувствовал, когда выполнял боевые задачи в ходе обстрела. Немного становится не по себе иногда. Если это будут показывать, то и в массах появится совершенно иное понимание. Не такое парадное, или отрицательно однозначное», – отметил военный эксперт, заслуженный летчик РФ Владимир Попов.

«Сегодня существует очень большой запрос общества на военно-патриотические фильмы, потому что такие кинокартины формируют государственную идеологию. Не надо этого бояться, и надо говорить прямо: нам нужна идеология патриотизма», – подчеркнул политолог Антон Бредихин.

О том, что российский кинозритель хочет смотреть фильмы о героях-соотечественниках, отмечали и в самой компании Aurum Production. Также в руководстве киностудии сообщали о готовности снимать такие фильмы. Как видно по «Лучшим в Аду», отечественные деятели киноискусства также готовы экспериментировать с формой и открыто говорить на злободневные темы.

На текущий момент набирающий популярность фильм доступен для просмотра в онлайн-кинотеатрах. Увидеть военную драму можно в Кино1ТВ, МегаФон-ТВ, Билайн-ТВ,Movix и Aikino. С 3 ноября она появится в iTunes.

Теги: лучшие в аду, евгений пригожин, чвк вагнера, зрители, алексей нагин



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