Шольц: Германия преодолела зависимость от российского газа

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ уже преодолела зависимость от поставок российских энергоносителей.

Шольц выразил удовлетворение тем, что на уровне Евросоюза странам удалось договориться о снижении потребления газа на 15%.

Он отметил, что Германия была зависимой от российского газа, но теперь освободилась от этой зависимости и "вступает в зиму хорошо подготовленной".

Канцлер поблагодарил граждан за экономию энергии, добавив, что ФРГ стремится снизить потребление на 20%, передает ТАСС.

Ранее Шольц заявлял, что Германия не планирует в одностороннем порядке форсировать реализацию плана, направленного на отказ от российского природного газа. по его словам, ФРГ своевременно приняла решения, затрагивающие, например, заполнение газохранилищ, сокращении потребления и о поиске возможной замены российским энергоносителям в других странах.