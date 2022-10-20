20 Октября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Минцифры приостановит программу подключения Wi-Fi в российских школах

Минцифры приостановило программу подключения Wi-Fi сетей в российских школах. Глава министерства Максут Шадаев заявил, что приостановка вынужденная. Он добавил, что к Wi-Fi "полноценно" подключены уже около 9 тыс. школ (при примерно 45 тыс. школ в России вообще).

"Мы договорились с Кравцовым (министр просвещения), что посмотрим, как практика используется, отработаем эти моменты и вернемся к рассмотрению этого вопроса", - сообщил Шадаев на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

В декабре прошлого года Минпросвещения отчиталось о подключении интернета (не Wi-Fi) во всех российских школах. Ранее на эти цели было выделено 24 млрд руб.

Еще в апреле этого года участники рынка высказывали опасения на счет поставок оборудования, необходимого для расширения сетей Wi-Fi. Такие компании как Nokia, Ericsson и Huawei прекратили поставки в Россию. Уже весной стоимость оборудования для сетей связи выросла на 40%, тенденция сохраняется.

Теги: минцифры, wi-fi, школы



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