Место первого вице-спикера свердловского парламента займет Дмитрий Жуков

Глава исполкома свердловского отделения "Единая Россия" Дмитрий Жуков займет место первого вице-спикера местного парламента. Об этом заявила председатель ЗакСО Людмила Бабушкина по итогам сегодняшнего совещания.

Вопрос о назначении на должность первого заместителя председателя будет включен в повестку заседания на 25 октября. "После завершения процедуры согласования на этот пост будет предложен Жуков Дмитрий Геннадьевич", - добавила Бабушкина.

Напомним, что ранее этот пост занимал Виктор Шептий, который перешел работать в Совет Федерации. Сейчас одним из двух первых зампредов является Аркадий Чернецкий.