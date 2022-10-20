100% военкоматов подключат к защищенному интернету только в 2023 году - Минцифры

Все военные комиссариаты России будут подключены к защищенному интернету и к сети Минобороны только в 2023 году, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Ранее россияне – и мобилизованные, и желающие получить отсрочку, и их родственники – жаловались на отсутствие единых баз данных с оперативной информацией о военнообязанных. Власти также признают, что информационная система Минобороны устарела. Правда, они не объясняют, почему ее обновлением решили заняться только после мобилизации.

Так, президент России Владимир Путин объяснил наличие "бестолковщины при мобилизации" старыми формами учета. "Что касается бестолковщины, о которой я сказал, это связано со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. И вот когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Информационная база сейчас обновляется на современной основе, и она будет максимально достоверной. И качество должно быть повышено", - заявил президент.