Депздрав Москвы опроверг данные об операционных в бомбоубежищах

Департамент здравоохранения Москвы опроверг сообщения об оборудовании операционных в бомбоубежищах при больницах.

Как заявили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, информация, распространяемая в социальных сетях, является ложной и не соответствует действительности.

"Никаких распоряжений по этому поводу департамент не давал и не распространял", - сказали в пресс-службе.

Ранее в мэрии Москвы отказались сообщить депутату Мосгордумы данные об убежищах в районах Некрасовка, Косино-Ухтомский, Новокосино, Выхино-Жулебино и Вешняки, сославшись на секретность информации.