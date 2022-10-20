20 Октября 2022
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Политика Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Из Новосибирска первые подразделения мобилизованных после обучения отправляются в зону проведения СВО

Мобилизованные сибиряки готовы к отправке в зону проведения специальной военной операции. Семьи новосибирских солдат будут под постоянной заботой и опекой региональных властей, заявил губернатор Андрей Травников.

Военнослужащих из Новосибирской, Иркутской областей, Красноярского края во время торжественного митинга приветствовали глава региона Андрей Травников, председатель законодательного собрания региона Андрей Шимкив, ветераны, представители Юнармиии, командования Новосибирского гарнизона.

плац, андрей травников, трибуна(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

В течение нескольких недель в центре формирования и боевого слаживания подразделений в Новосибирской области мобилизованные проходили одиночную подготовку, под руководством опытных инструкторов выполняли боевые стрельбы из гранатометов, автоматов и пулеметов Калашникова, совершенствовали навыки метания гранат, проходили «обкатку бронетехникой», а также прошли полный курс по дисциплинам боевой и специальной подготовки.

"Уважаемые товарищи! Уважаемые бойцы! Уважаемые сибиряки! В этом строю стоят те мужчины, которые поступили по-настоящему: когда Родине потребовалась помощь, не стали бегать, а встали в этот строй для того, чтобы выполнить свой долг", - обратился к военнослужащим губернатор Новосибирской области.

мобилизованные, плац, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Стоит напомнить, что по поручению главы региона областными властями разработаны новые меры поддержки – они касаются военнослужащих, призванных по мобилизации, и членов их семей.

В числе мер поддержки военнослужащих — компенсация на оплату услуг ЖКХ, включая плату за капитальный ремонт, в размере 50%, бесплатное питание учеников 5-11 классов, чьи отцы были мобилизованы, компенсация родительской платы за детский сад – сто процентов. Также губернатор Андрей Травников принял решение об установлении единовременной выплаты в размере 100 тысяч рублей военнослужащим региона, призванным в рамках частичной мобилизации.

мобилизованные, плац, новосибирск(2022)|Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Организованы сбор и закупка товаров для военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, как по линии общественных, благотворительных организаций, представителей трудовых коллективов, частных лиц, так и за счет регионального бюджета. Для мобилизованных было приобретено дополнительное снаряжение, не предусмотренное штатным обеспечением Министерства обороны РФ, а также бытовые вещи.

Теги: мобилизованные, андрей травников, сво, военные подразделения



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