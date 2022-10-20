Физик Луканин получил срок за госизмену

Томский областной суд признал виновным в госизмене физика Александра Луканина.

С учетом статьи 64 УК, которая предусматривает назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено, его приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима, пишет "Интерфакс". Также суд приговорил ученого к ограничению свободы на два года.

Луканина задержали и арестовали осенью 2020 г. Информированный источник сообщал изданию, что ученого "подозревают в попытке незаконной передачи российских технологий одной из стран зарубежья". По некоторым данным, речь может идти о Китае.