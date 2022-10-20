В Москве грузовик "МАЗ" задавил собственного водителя

В Москве на Медынской улице погиб водитель грузовика. Он припарковал свой "МАЗ" из-за технической неисправности автомобиля, вышел на проезжую часть.

"Из-за отсутствия контроля за транспортным средством большегруз самопроизвольно совершил наезд на водителя, который находился с правой стороны автомобиля, после чего "МАЗ" продолжил движение задним ходом и столкнулся с припаркованным без водителя автомобилем Hyundai Porter", - сообщили в УГИБДД по Москве.

Водитель "МАЗа" скончался от полученных травм.