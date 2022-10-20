В правительстве обсуждают смену гендиректора "Почты России", - "Ъ"

Гендиректор АО "Почта России" Максим Акимов в ближайшие недели может покинуть свой пост, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в компании.

По его данным, ключевой кандидат на место Акимова - Михаил Волков, гендиректор "Национальной лотереи", 49% которой принадлежит ВТБ. Ранее он был топ-менеджером в ВТБ и самой "Почте".

Другие источники издания также слышали об обсуждении смены руководителя "Почты России". По словам одного из них, решение правительства находится "в завершающей стадии".

Необходимость перестановок источники газеты объясняют в том числе плохими финансовыми показателями компании.

Акимов был назначен гендиректором "Почты России" в начале 2020 года, сменив Николая Подгузова. Акимов с 2018 года занимал пост вице-премьера, курировал в правительстве отрасли связи и транспорта, а также развитие цифровой экономики.