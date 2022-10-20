"Вкусно – и точка" повышает цены на шесть видов бургеров

Сеть "Вкусно – и точка" с 20 октября повысит цены на шесть позиций в категории "Бургеры". В компании объясняют это ростом себестоимости продуктов.

"Повышение затронет шесть позиций из 300, входящих в меню, и связано с ростом себестоимости продуктов", - цитирует ТАСС сообщение компании.

"Вкусно – и точка" – бывший "Макдоналдс" в России. Американская сеть ушла из РФ на фоне военной спецоперации на Украине. Активы компании в России были проданы.