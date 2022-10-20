Власти Прикамья планируют сократить дефицит бюджета до 8,5% к 2025 году

Депутаты заксобрания Пермского края сегодня в первом чтении одобрили проект регионального бюджета Прикамья на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно проекту, доходная часть бюджета региона в следующем году впервые превысит отметку в 200 млрд руб. Доходы краевой казны в 2023 году составят 214,4 млрд руб., а расходы – 241,2 млрд руб. Дефицит - 26,8 млрд руб., что составляет 13,6% к объему доходов казны. Предельный размер дефицита, установленный бюджетным кодексом, не превышен.

В 2025 г. дефицит планируют сократить до 8,5%.

По прогнозам краевого министерства финансов, поступления в бюджет в следующем году вырастут на 17% относительно показателя предыдущего года. Министерство финансов фиксирует рост по всем видам налоговых поступлений. На финансирование региональных программ, по реализации нацпроектов заложено 70% средств казны.

По словам председателя краевого парламента Валерия Сухих, подготовленный проект бюджета полностью отражает приоритетные направления региональной политики и, прежде всего, это поддержка жителей Прикамья.

"Главным для региона остаются его жители, их безопасность и комфорт. Проект бюджета сверстан, исходя из социальных обязательств краевых властей перед гражданами. Полностью профинансированы ключевые статьи расходов на здравоохранение и образование. Заложены средства на индексацию мер социальной поддержки. Особое внимание уделено развитию наших территорий", - подчеркнул спикер.

Проект бюджета предполагает индексацию мер социальной поддержки на уровень инфляции, а также увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы.

Наибольшие финансовые вложения запланированы на образование, здравоохранение, соцподдержку. Планируется строительство 24 школ на 14 тыс. мест, строительство и ремонт объектов здравоохранения в рамках модернизации первичного звена. Также продолжится финансирование региональных программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер", направленных на поддержку медицинских кадров в сельских территориях. Кроме этого, заложены средства на переоснащение медицинских организаций для развития кардиологической и онкологической служб.

Так называемый бюджет развития региона увеличится на 39% по сравнению с прошлым годом. Дорожный фонд Прикамья на период до 2025 года составит порядка 84,7 млрд рублей. Эти средства направят на строительство и ремонт региональных и местных дорог. Также увеличивается объем средств на реализацию адресной инвестиционной программы. На главные стройки региона только в следующем году будет направлено 31,1 млрд рублей.

В проекте бюджета запланировано увеличение объемов межбюджетных трансфертов. По прогнозам министерства финансов, в следующем году местные бюджеты укрепятся в среднем на 11,2%. Кроме того, в проекте трехлетнего бюджета заложено 6,9 млрд рублей на программу комплексного развития территорий "Пермский край – комфортный край".

Планируется, что в ноябре, после доработки проекта бюджета, депутаты рассмотрят его во втором окончательном чтении.