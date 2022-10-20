20 Октября 2022
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Экономика За рубежом
Фото: TROND LARSEN/BLUEEYE ROBOTICS/EXPRESSSEN

Эксперт: Газопровод "Северный поток" можно починить за несколько месяцев

Повреждения на газопроводе "Северный поток" при желании можно восстановить за несколько месяцев, считает главный специалист датской инженерной компании COWI Стен Уссинг.

Эксперт ознакомился с фото и видеокадрами, сделанными шведскими журналистами на глубине в 80 метров в Балтийском море. Предполагается, что взрывом было уничтожено около 50 метров трубопровода.

Уссинг в интервью Danmarks Radio отметил, что труба не заржавеет, поскольку на глубине 80 метров низкая концентрация кислорода. "С некоторой оговоркой можно рассчитывать, что внутри трубы коррозия тоже окажется ограниченной", - приводит цитату Уссинга РБК.

Кроме непосредственно уничтоженного участка трубы есть деформированные участки уцелевшей трубы – они были повреждены скачком давления. Если приподнять трубопровод над морским дном и приварить к новые куски трубы, эту проблему можно решить.

После ремонта трубопровод придется опорожнить, отводы почистить от грязи и сажи, продуть, высушить. После этого в трубу снова можно подавать газ.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что трубопровод можно починить, но для этого нужны гарантии безопасности и экономической эффективности (гарантии того, что газопровод будет использоваться). Кроме того, российские власти выражали сомнение в том, что "Северный поток" заработает даже в случае ремонта, поскольку остается проблема с турбинами для насосной станции в Ленобласти: российская сторона утверждает, что их невозможно починить из-за санкций.

Теги: северный поток, газопровод, ремонт



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