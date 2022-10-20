В Курской области помогавшего Донбассу волонтера мобилизовали под видом "встречи с чиновниками"

В Курской области повестку о мобилизации получил Роман Алехин, который после начала специальной военной операции на правах волонтера занимался поставкой различной гуманитарной помощи Донбассу. Любопытно, что вручили ему документ, не доставив его по месту прописки, а "заманив" Алехина на "встречу с чиновниками". О деталях случившегося мобилизованный рассказал в своем Telegram-канале.

"Друзья, вот и мне пришла повестка. Вроде, обычное дело, но нет. Я даже не говорю про то, что я – рядовой ВС (лейтенант милиции) и мне 42 года, как и о том, что у меня был серьезный перелом позвоночника, а про то, как это было сделано", - написал Алехин.

Он рассказал, что 18 октября ему позвонили из администрации Курской области и напомнили про пост, в котором Алехин обращался к губернатору Роману Старовойту. В публикации речь шла о готовности волонтера встретиться с главой региона и помочь властям с обеспечением потребностей фронта, так как с начала СВО Алехин занимается гуманитарной помощью: покупает и передает в подразделения квадрокоптеры, тепловизоры, бинокли, прицелы, рации и другое военное оборудование. Алехин также предложил помогать и приобретать многие важные изделия гораздо дешевле, чем покупают власти.

"Мне сказали, что представители руководства области готовы встретиться и обсудить мои предложения. Встречу предложили провести на базе МЧС (почти за городом), где собирается вся официальная "гуманитарка". Конечно, согласился, ведь думал, что мы все сегодня – в одном окопе", - написал Алехин.

На месте, как оказалось, активиста встретили чиновники уровня руководителя регионального министерства.

"Мне показали склад, который, как мне показалось, загружен по объемам и уж точно по ценности изделий меньше, чем даже мы отгрузили 27 бригаде, и спросили про поставщиков. Я предложил предоставить интересующую номенклатуру, чтобы подготовить цены. Поговорили и договорились. Они сели в служебную "Камри" и уехали, а я пошел к воротам КПП. На воротах меня ждал военком, который мне вручил повестку на 7.00 21 октября", - написал Алехин.

Он сообщил, что "незаконными или неэтичными методами не собирался уклоняться", потому что перестанет себя уважать и быть собой, уточнив, что "и без повестки Родине помогал без выходных с 24 февраля по 12-13 часов в сутки".

"Но для чего был сделан весь этот цирк? Я же живу по месту прописки, работаю в протезном предприятии, которое находится по юридическому адресу, телефон не менял с начала двухтысячных. Остается одно объяснение: губернатор Курской области Роман Старовойт решил, что если мне вручат повестку таким образом, то это покажет мне, что он может все, и хитрости его нет предела. Глупо, очень глупо и низко, особенно с теми, кто уже служит Родине без призыва и кого Родина призывает на фронт. С таким же эффектом можно было прибежать в ночи и нагадить под порогом", - сетует Алехин.

Он пообещал рассказывать, как готовится к отправке на фронт, и делиться впечатлениями, так как поговорка "сапожник без сапог" – про него: нет даже термобелья и формы.