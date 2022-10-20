Глава Березовского анонсировал меры поддержки семьям мобилизованных

Глава Березовского Евгений Писцов рассказал о мерах поддержки, на которые могут претендовать семьи мобилизованных березовчан. Среди них бесплатные путевки и посещение Новогодних елок.

По словам градоначальника, в зоне проведения спецоперации уже создан свердловский штаб "Мы Вместе". Аналогичный штаб создан и в Березовском. Руководители местной администрации, сотрудники соцзащиты, ОМВД, центра занятости, Управления образования: все они занимаются сбором и обработкой данных о семьях мобилизованных, состоянии здоровья их близких, количестве детей и потребности в решении бытовых вопросов.

Среди мер поддержки предусмотрена единовременная выплата супругам военнослужащих по 20 тыс.руб. плюс по 20 тыс.руб. на каждого ребенка. Деньги будут взяты из областного бюджета. Помимо этого:

Дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения, освобождаются от родительской платы;

Учащиеся общеобразовательных школ, средних специальных учебных учреждений в возрасте до 23 лет обеспечиваются бесплатным питанием;

Для детей до 14 лет запланировано бесплатное посещение Новогодних елок;

Школьникам семей участников СВО за счет бюджета будут предоставлены путевки в ДЗОЛ Зарница;

Дети, посещающие муниципальные учреждения дополнительного образования - секции, кружки, школы искусств и т.д. получают услуги бесплатно;

Нуждающимся взрослым будет оказываться помощь по линии комплексного центра социальной защиты населения;

Нуждающимся в психологической помощи можно обращаться за помощью к специалистам-психологам;

Прорабатываются иные меры поддержки, связанные с кредитными и налоговыми каникулами, неначислением пеней по платежам за некоторые виды коммунальных услуг и т.п. По мере их проработки будем доводить эту информацию до ваших семей.

"Жизненные ситуации могут быть самые разные. Мы хотим, чтобы вы знали и понимали - вы не одни. Многие специалисты и просто неравнодушные горожане готовы прийти к вам на помощь в больших и малых делах и проблемах", - написал Евгений Писцов в своем Telegram-канале.

Горячая линия для обращения граждан заработает с 24 октября: 8(343)289-1945. На ней в круглосуточном режиме сотрудницы мэрии ответят на интересующие вопросы березовчан и запишут в очередь на предоставление мер поддержки. Ответственным за работу с обращениями назначен заммэра Артур Садреев. Глава города отметил, что если линия будет перегружаться, мэрия добавит телефоны ЕДДС.

"Семьи, откликнувшиеся на звонки и прошедшие анкетирование по телефону о составе семьи уже находятся в работе - данные по вам переданы в министерство социальной политики. Те, кто не откликнулись на наши звонки по разным причинам, не переживайте - ваши данные мы всегда готовы принять на горячую линию 8(343)289-1945 в заявительном порядке. Для обеспечения безопасности персональных данных ваших семей сведения нами, по согласованию с правительством Свердловской области передаются только по защищенным каналам связи и только в Министерство социальной политики", - добавил градоначальник.