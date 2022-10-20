Фигурант уголовных дел – экс-глава УКС Прикамья получил повестку

Дважды судимый и подсудимый по еще трем уголовным делам бывший гендиректор "УКС Пермского края" житель Москвы Дмитрий Левинский получил повестку о мобилизации, сообщает "РБК-Пермь".

По данным издания, повестку Левинскому 14 октября прислал Южнобутовский военкомат Москвы – в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

"В тот же день я явился, сверили документы. Жду приказа", – пояснил 51-летний полковник запаса инженерных войск Левинский.

Дмитрий Левинский возглавлял "УКС Пермского края", службу госзаказчика, в 2017-2019 годы при губернаторе Максиме Решетникове. Итогом стало возбуждение пяти уголовных дел.



19 мая 2021 года Ленинский районный суд Перми (с учетом изменений Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 29 апреля 2022 года) приговорил Левинского к двум годам одному месяцу условного лишения свободы с испытательным сроком два года девять месяцев. Наказание назначено за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) с ущербом 47 млн руб. при сносе "не менее 140" частных гаражей под новую площадку Пермского академического театра оперы и балета имени П.И. Чайковского.



4 июля 2022 года тот же суд наказал чиновника исправительными работами сроком год с половиной с удержанием 15% заработка в доход государства. Злоупотребление должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) с ущербом в 52,6 млн руб. усмотрено при исполнении госконтракта по берегоукреплению Камы возле курорта "Усть-Качка".



Продолжается судебное рассмотрение еще трех уголовных дел. Левинский обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) с ущербом 29,9 млн руб. при строительстве детской поликлиники в Кировском районе Перми. Он проходит подсудимым о получении взятки размером 2,96 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ) за общее покровительство, а также о мошенничестве на 353,7 млн руб. при возведении пермского зоопарка.



Илья Козырев, руководитель проекта генподрядного"РЖДстрой" (Москва), признал вину в групповом мошенничестве на объектах зоопарка. Сейчас он отбывает в хозяйственном отряде пермского СИЗО-1 срок в четыре года, отмеренный 3 февраля 2022 года. Заключив на стадии предварительного следствия досудебное соглашение о сотрудничестве, бывший топ-менеджер обязался изобличить соучастников – в том числе Левинского. Сам Левинский показания Козырева отрицает.