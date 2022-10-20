Магаданская область выполнила задачи по частичной мобилизации

Губернатор Магаданской области Сергей Носов в своем Telegram-канале сообщил о том, что регион выполнил план по частичной мобилизации.

"Задачи по частичной мобилизации Магаданская область выполнила полностью. Мной принято решение, и подписано соответствующее постановление о выплате единовременной помощи в 150 тыс. руб. для всех колымских бойцов (добровольцев, контрактников, мобилизованных). Эта сумма позволит военным, их семьям не снижать уровень качества жизни и решить насущные вопросы", - пишет Носов.

Также в регионе сохраняются все принятые ранее меры поддержки. Например, бесплатное питание для детей военных, которые учатся в 5-11 классах.