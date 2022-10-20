Фотоэлектрические фасады — будущее Академического

Академический район в Екатеринбурге заполнят дома с экономичными фотоэлектрическими фасадами. Об этом Накануне.RU в кулуарах Международного форума 100+ TechnoBuild рассказал главный директор по строительству ГК "КОРТРОС" Николай Складнев. На сегодняшний день уже в активной работе корпус 12.8, а в будущем компания планирует и дальше идти по пути энергоэкономии.

Корпус будет сдан в период с IV квартала следующего года по I квартал 2024 года. Фасадные панели прошли испытание на огнестойкость, они неприхотливы в обслуживании, поскольку их состояние в круглосуточном режиме анализирует интеллектуальная система. Солнечные панели успели зарекомендовать себя в Академическом при установке на крыше новостройки по адресу улица Мехренцева, 36. Это стало первым в России реализованным проектом по размещению подобной электростанции на домах. На очереди дома с аналогичными фасадами по всему Академическому.

"Это последовательная работа. Здесь все связано не только с панелями, мы видим, все-таки есть тренд на то, что электроэнергия будет дорожать. А значит, производить ее выгодно. Коллеги ["Юнигрин Энерджи", ГК "Хевел"] даже говорят о том, что они кремниевые пластины [для создания панелей] будут у нас выращивать. Отсюда мы сделали вывод, что нам выгодно развивать эту индустрию, поэтому мы стараемся ее сейчас активно применять: как минимум, места общего пользования можем осветить. Еще мы столкнулись с тем, что на значительно благоустроенных участках, например, в парковых зонах, прокопать кабель, а потом восстановить благоустройство оказывается дороже, чем поставить панель. Поэтому это абсолютно не кампанейщина, а последовательные действия", — пояснил Николай Складнев.

Он добавил, что в будущем фотоэлектрические панели будут применяться не только в жилых застройках, но и на социальных объектах. Подобный проект совместными силами ГК "Хевел" и ГК "Кортос" уже реализуется в Москве в ЖК "Хэдлайнер". За счет модулей там планируют осветить паркинг, лестничные лифтовые узлы, а также некоторые зоны благоустройства.

Какое количество домов с солнечными батареями будет в Академическом, пока говорить трудно, все зависит от тарифа на электроэнергию.

"Если тариф будет расти, то это будет абсолютно востребованная история, и люди будут это приветствовать. Но на сегодняшний день сказать, что мы планируем какой-то определенный процент этих домов сделать с фотоэлементами, мы не можем. Когда мы делали первые фонари, в это тоже никто не верил. Поэтому ответ такой — мы все равно это будем развивать, но каких-то планов в обязательном порядке достигнуть определенных показателей нет. Ждем, как будет меняться стоимость электроэнергии", — рассказал Николай Складнев.

На сегодняшний день, по его словам, компания не испытывает проблем с импортозамещением. Главный директор по строительству ГК "КОРТРОС" заявил, что сложности порой возникают с уже закупленными товарами и их обслуживанием, как, например, с иностранными лифтами и необходимостью закупать для них детали. Однако сейчас новые проекты уже учитывают текущую ситуацию, а потому специалисты находят новые решения для работы с аналогами из России и дружественных стран. Таким образом, по мнению Складнева, проблемы с импортозамещением строительной отрасли, вполне вероятно, могут скоро сойти на нет.