Глава СК потребовал доклад по ситуации с застройкой "Сестрорецкого курорта" в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку информации о застройке "Сестрорецкого курорта" в Санкт-Петербурге.

Ранее в социальных сетях сообщили о реконструкции исторического санатория "Сестрорецкого курорта", где вместо санаторных корпусов были возведены здания гостиниц (апарт-отелей).

Как сообщили Накануне.RU в СКР, Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Марине Парастаевой организовать проверку по изложенным доводам. Также глава федерального ведомства потребовал представить ему доклад по данной ситуации.

Напомним, ранее Бастрыкин поручил проверить законность строительства жилого дома в природной зоне Сестрорецка. На данном участке действует запрет на изменение рельефа, однако там уничтожили сосны и вырыли глубокий котлован. Председатель Следкома назвал законность работ "сомнительной" и поручил организовать проверку с последующим предоставлением доклада.