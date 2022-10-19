20 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

В Верхней Салде прошел митинг против строительства кремниевого завода

В Верхней Салде сегодня прошли общественные слушания по вопросу строительства кремниевого завода на площадке Титановой долины.

Инициатором проекта выступает НПО "Силарус" (входит в ГК "Титан"). Планируется, что на заводе будут выпускать технический кремний 36 тыс. тонн в год, конденсированный микрокремнезем — 17,1 тыс. тонн в год и кремнийсодержащий продукт — 1,5 тыс. тонн в год. Стоимость проекта составляет 9,3 млрд руб. Запустить производство собираются уже в 2025 году.

В здании городской администрации для слушаний организовали два зала — удаленный и основной. В последнем было 100 человек. Как сообщает 66.RU, около 50 горожан, которым не хватило места в большом зале, пошли митинговать на улицу. В итоге полицейские задержали как минимум пятерых из них.

При этом, по данным издания, в мэрии участникам слушаний показали презентацию проекта. Гендиректор компании "Силарус" Марина Красько заявила, что предприятие не причинит вред окружающей среде, и что будет создано порядка 400 рабочих мест. Депутат думы Верхнесалдинского ГО, глава первичной профсоюзной организации ВСМПО Зульфар Файзуллин также выступил на слушаниях и заявил, что он "патриот" и против, чтобы завод строила итальянская фирма-подрядчик Tenova, потому что "на вырученные деньги они будут покупать вооружение для Украины".

На данный момент итогов слушаний нет. Информацию об их проведении должны будут прикрепить к пакету документов, необходимых для прохождения госэкспертизы проекта.

При этом, до того как прийти в Верхнюю Салду, компания Сутягинского пыталась построить кремниевый завод в Омске, Челябинской области и Новоуральске. Также предприниматель искал площадки в Кемеровской и Иркутской областях, однако везде инициатива останавливалась после протестов местных жителей.

Теги: кремниевый завод, митинг, предприятие, публичные слушания, Силарус, Титан



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