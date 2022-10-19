Петербуржцы в стихах и рисунках рассказывают о главных провалах губернатора Беглова

Петербургские активисты объявили творческий конкурс, предложив жителям города в стихах и рисунках проиллюстрировать провалы команды губернатора Александра Беглова.

Движение «Молодой Петербург» сообщило о старте конкурса, цель которого – увековечить «достижения» нынешнего губернатора Александра Беглова, чтобы его преемники не допускали подобных управленческих ошибок.

«Конкурс! На результаты неустанного «труда» губернатора Беглова мы можем любоваться каждый день. Транспортные проблемы, дороги в рытвинах и вполне себе правдоподобные слухи о росте коррупции по городу. Определенно, подобные «достижения» нынешнего градоначальника должны остаться в истории, чтобы его приемники не повторяли тех же ошибок», — пишут администраторы сообщества.

Активисты призывают петербуржцев присылать стихи, рисунки и афоризмы об управленческих «талантах» Александра Беглова. Лучшие комментарии будут опубликованы отдельным постом.

«А топ-5 авторов получат от нас приз – стилизованные проездные карты, которые будут поднимать вам настроение каждый день», — подытожили активисты.

Некоторые петербуржцы на момент публикации новости уже успели поделиться своим творчеством в комментариях. Так, петербурженка Любовь приняла участие в конкурсе и опубликовала стихотворение про губернатора.

Еще один подписчик группы поделился стихотворением, посвященным недостроенному роддому на улице Вавиловых.

Другой комментатор опубликовал фотографию, демонстрирующую «заботу» Александра Беглова о состоянии дорог Северной столицы.

Напомним, активисты провели конкурс, предложив петербуржцам придумать самый нелепый закон, который бы «понравился» чиновникам Смольного и лично губернатору Александру Беглову. Соответствующая инициатива была связана с рядом неоднозначных законопроектов, которые были приняты в Северной столице и вызвали критику со стороны жителей города.