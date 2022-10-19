Петербуржцы в стихах и рисунках рассказывают о главных провалах губернатора Беглова

19 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Грядут "непростые решения" по Херсону?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Санкт-Петербург
Фото: соцсети/скрин

Петербуржцы в стихах и рисунках рассказывают о главных провалах губернатора Беглова

Петербургские активисты объявили творческий конкурс, предложив жителям города в стихах и рисунках проиллюстрировать провалы команды губернатора Александра Беглова.

Движение «Молодой Петербург» сообщило о старте конкурса, цель которого – увековечить «достижения» нынешнего губернатора Александра Беглова, чтобы его преемники не допускали подобных управленческих ошибок.

«Конкурс! На результаты неустанного «труда» губернатора Беглова мы можем любоваться каждый день. Транспортные проблемы, дороги в рытвинах и вполне себе правдоподобные слухи о росте коррупции по городу. Определенно, подобные «достижения» нынешнего градоначальника должны остаться в истории, чтобы его приемники не повторяли тех же ошибок», — пишут администраторы сообщества.

Активисты призывают петербуржцев присылать стихи, рисунки и афоризмы об управленческих «талантах» Александра Беглова. Лучшие комментарии будут опубликованы отдельным постом.

«А топ-5 авторов получат от нас приз – стилизованные проездные карты, которые будут поднимать вам настроение каждый день», — подытожили активисты.

молодой петербург, лп(2022)|Фото: https://m.vk.com/molodoipeterburg/скрин

Некоторые петербуржцы на момент публикации новости уже успели поделиться своим творчеством в комментариях. Так, петербурженка Любовь приняла участие в конкурсе и опубликовала стихотворение про губернатора.

стихотворение, лп(2022)|Фото:соцсети/скрин

Еще один подписчик группы поделился стихотворением, посвященным недостроенному роддому на улице Вавиловых.

скрин, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

Другой комментатор опубликовал фотографию, демонстрирующую «заботу» Александра Беглова о состоянии дорог Северной столицы.

скрин,беглов, лп(2022)|Фото: соцсети/скрин

Напомним, активисты провели конкурс, предложив петербуржцам придумать самый нелепый закон, который бы «понравился» чиновникам Смольного и лично губернатору Александру Беглову. Соответствующая инициатива была связана с рядом неоднозначных законопроектов, которые были приняты в Северной столице и вызвали критику со стороны жителей города.

Теги: александр беглов, молодой петербург, северная столица, смольный



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети