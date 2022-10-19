В Россию въехали около пяти миллионов жителей юго-восточных регионов Украины и Донбасса - Патрушев

В Россию въехали около пяти миллионов жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

По его словам, также в 2022 году на треть выросло число трудовых мигрантов – на фоне ослабления пандемийных ограничений.

"В этой связи назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в области миграции, - заявил Патрушев. - На заседании СБ принято решение до конца 2022 года внести изменения в действующую концепцию государственной миграционной политики страны на 2019–2025 годы, а также подготовить план конкретных мероприятий по реализации скорректированной концепции".

Власти намерены поддерживать переселенцев с присоединенных территорий, но "по мере создания безопасных условий в этих регионах государство окажет всестороннее содействие их возвращению к местам постоянного проживания".

"Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов. Предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране", - добавил Патрушев.