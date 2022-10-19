19 Октября 2022
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Политика В России
Фото: пресс-служба Совета Федерации

Указ президента о военном положении Совет Федерации рассмотрит в кратчайший срок – Клишас

Совет Федерации, в функции которого входит одобрение (или неодобрение) указов президента о введении военного положения, рассмотрит вопрос о военном положении в четырех присоединенных территориях "в кратчайший срок", сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Совет Федерации рассмотрит Указ Президента о введении военного положения в отдельных регионах в соответствии со своими конституционными полномочиями в кратчайший срок. Предварительно Указ Президента будет рассмотрен профильными Комитетами Совфеда в соответствии с Регламентом Палаты. Все процедуры будут соблюдены", - написал Клишас в своем Telegram-канале (авторское написание в цитате сохранено – прим. ред.).

Во время заседания Совета безопасности РФ президент России Владимир Путин объявил, что подписал указ о введении военного положения в Запорожской и Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР.

Теги: военное положение, президент россии, указ, совет федерации



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