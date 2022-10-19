Если ребенок не научится уважать родителей, он никогда не будет уважать власть – сенатор Мизулина

Сенатор Елена Мизулина попросила коллег повлиять на те регионы, которые направили отрицательные отзывы на законопроект о положении детей в семье, созданный под ее руководством.

"Идет идейная война с традиционной российской семьей. Традиционная семья – это малый образ государства, ребенка воспитывают в коллективном единстве. Где авторитет родителей очень важен. Идут отзывы на законопроект. К сожалению, есть и отрицательные органы, правда, их меньшинство", - пожаловалась Мизулина.

"Если ребенок не научится уважать родителей, он никогда не будет уважать учителя, врача, представителя власти", - заключила сенатор.