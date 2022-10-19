19 Октября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Если ребенок не научится уважать родителей, он никогда не будет уважать власть – сенатор Мизулина

Сенатор Елена Мизулина попросила коллег повлиять на те регионы, которые направили отрицательные отзывы на законопроект о положении детей в семье, созданный под ее руководством.

"Идет идейная война с традиционной российской семьей. Традиционная семья – это малый образ государства, ребенка воспитывают в коллективном единстве. Где авторитет родителей очень важен. Идут отзывы на законопроект. К сожалению, есть и отрицательные органы, правда, их меньшинство", - пожаловалась Мизулина.

"Если ребенок не научится уважать родителей, он никогда не будет уважать учителя, врача, представителя власти", - заключила сенатор.

Теги: елена мизулина, законопроект, регионы



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