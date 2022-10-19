"Они крепче, чем бетон": Пригожин о бойцах ЧВК "Вагнера"

Фортификационные сооружения, в народе получившие название «линия Вагнера», появятся в месте соприкосновения в Донбассе. В связи с этим предприниматель Евгений Пригожин рассказал о важности оборонного комплекса.

Просьбу прокомментировать ситуацию в зоне конфликта направили корреспонденты издания «Соловей.Инфо». По их мнению, возведение фортификационных сооружений говорит о том, что бойцы «ЧВК Вагнера», вероятно, не будут продолжать наступление.

В ответ бизнесмен объяснил, что укрепления нужны не штурмовикам. «Линию Вагнера» сооружают для защиты военных формирований, стоящих за спинами «ЧВК Вагнера», передает пресс-служба компании «Конкорд».

«Это элемент многоуровневой, эшелонированной обороны. Но это не значит, что «Вагнер» планирует остановиться. Линия обороны нужна не для них, ведь само по себе наличие на переднем крае подразделения «ЧВК Вагнера» – это уже неприступная стена, позади которой и располагается «линия Вагнера», залитая в бетон», — указал Пригожин.

По его словам, линия обороны поможет другим формированиям чувствовать себя в большей безопасности. При этом Евгений Викторович подчеркнул стойкость бойцов «ЧВК Вагнера» и заявил, что «музыканты» крепче бетона.