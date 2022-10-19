Более 50 международных компаний из РФ перебазировались в Казахстан – Токаев

В настоящее время более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время поездки по Алматинской области.

Он высказал свои предложения по размещению релоцированных производств.

"Концентрировать их все в крупных городах непродуктивно. Акимату нужно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру БАКАД, что существенно поможет экономике области. Обсудите этот вопрос с правительством и компаниями", - цитирует Токаева TengriNews.