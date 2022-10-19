19 Октября 2022
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Политика За рубежом

ОАЭ обвинили Борреля в расизме

МИД ОАЭ осудил заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что ЕС - это сад, а остальной мир - джунгли, от которых нужно защищать сад. Это является европейской нетерпимостью к другим культурам, считают в ОАЭ.

На днях Боррель на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге сказал, что Европа - лучшая в мире.

"Мы построили сад: все работает, это наилучшая из когда-либо созданных человеком комбинаций политической свободы, экономического процветания и социального сплочения. Три этих вещи вместе. Остальной мир - это джунгли. А джунгли могут совершить вторжение в сад", - сказал он.

МИД ОАЭ отметил, что такие заявления "способствуют ухудшению атмосферы нетерпимости и дискриминации во всем мире".

При этом слова Борреля вызвали волну критики в самой Европе, где многие сочли сравнения Борреля расистскими.

В комментарии, опубликованном на сайте ЕС, Боррель заявил, что в его словах не было расистского подтекста. И извинился перед теми, кто истолковал его высказывание как "колониальный европоцентризм".

Президент РФ Владимир Путин недавно сказал, что Боррель "мелет языком, он большой специалист по этой части". Так он прокомментировал его призыв нанести России военное поражение.

Что касается европоцентризма, то об этой проблеме с XIX века пишут многие европейские мыслители. Она состоит в том, что европейцы считают свои взгляды общечеловеческими, то есть локальное выдают за универсальное, навязывая его всему миру.

Теги: ЕС, ОАЭ, Жозеп Боррель, расизм



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