Киев признал "суверенитет" несуществующей "Ичкерии"

21 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Грядут "непростые решения" по Херсону?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В бывшем СССР Украина
Фото: youtube.com

Киев признал "суверенитет" несуществующей "Ичкерии"

Верховная рада признала "суверенитет Ичкерии" (запрещенная в России террористическая организация). В политическом постановлении говорится, что Россия якобы "оккупировала" Чеченскую Республику.

Проект о "признании Ичкерии" был подан в Раду в июле, но три месяца не двигался. Однако после воссоединения четырех регионов с Россией ему был дан ход. Недавно Верховная рада приняла постановление о поддержке сепаратизма в России. Спикер киевского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Киев призывает западные организации к "деимпериализации" России, чтобы разделить ее на части. Также Рада объявила Южные Курилы "оккупированной территорией Японии".

С боевиками на Кавказе у Киева давние контакты. Как передает военкор Семен Пегов, его проект Wargonzo имеет эксклюзивные материалы о связях Украины с террористами на Ближнем Востоке. Контакты идут по линии ичкерийских боевиков, открыто воюющих на стороне киевского режима. В переписке террористы обсуждают некоторые детали обмена пленными, вопросы вооружения и многое другое.

Летом глава Чечни Рамзан Кадыров комментировал проект Рады.

"Ичкерии даже на бумаге не существует. Ее давно нет. Причем ее ликвидировали сами же бывшие ичкерийцы, объявившие в 2007 году об упразднении Ичкерии и создании так называемого Имарата Кавказ. Все, что оставалось в этом проекте Запада, - это "телефонный парламент", в который входило полтора человека, но и он был распущен в 2009 году", - рассказал тогда Кадыров.

Ичкерия – квазигосударство на территории Чечни, о создании которого заявляли предводители чеченских сепаратистов в 90-х годах.

Теги: Украина, Чечня, Ичкерия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети