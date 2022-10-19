Киев признал "суверенитет" несуществующей "Ичкерии"

Верховная рада признала "суверенитет Ичкерии" (запрещенная в России террористическая организация). В политическом постановлении говорится, что Россия якобы "оккупировала" Чеченскую Республику.

Проект о "признании Ичкерии" был подан в Раду в июле, но три месяца не двигался. Однако после воссоединения четырех регионов с Россией ему был дан ход. Недавно Верховная рада приняла постановление о поддержке сепаратизма в России. Спикер киевского парламента Руслан Стефанчук заявил, что Киев призывает западные организации к "деимпериализации" России, чтобы разделить ее на части. Также Рада объявила Южные Курилы "оккупированной территорией Японии".

С боевиками на Кавказе у Киева давние контакты. Как передает военкор Семен Пегов, его проект Wargonzo имеет эксклюзивные материалы о связях Украины с террористами на Ближнем Востоке. Контакты идут по линии ичкерийских боевиков, открыто воюющих на стороне киевского режима. В переписке террористы обсуждают некоторые детали обмена пленными, вопросы вооружения и многое другое.

Летом глава Чечни Рамзан Кадыров комментировал проект Рады.

"Ичкерии даже на бумаге не существует. Ее давно нет. Причем ее ликвидировали сами же бывшие ичкерийцы, объявившие в 2007 году об упразднении Ичкерии и создании так называемого Имарата Кавказ. Все, что оставалось в этом проекте Запада, - это "телефонный парламент", в который входило полтора человека, но и он был распущен в 2009 году", - рассказал тогда Кадыров.

Ичкерия – квазигосударство на территории Чечни, о создании которого заявляли предводители чеченских сепаратистов в 90-х годах.