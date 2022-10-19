СМИ: ВСУ попытались высадить десант с катеров в Энергодаре для захвата Запорожской АЭС

ВСУ предприняли попытку десанта с катеров в Энергодаре. По данным властей региона, на которые ссылается РИА Новости, украинские военные ставили цель захватить Запорожскую АЭС. Сообщается, что бой шел несколько часов, "атака противника отбита".

В конце прошлой недели председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявлял, что украинские военные готовят новую попытку высадки десанта для захвата Запорожской АЭС.

"Угроза реальная, потому что мы видим, что как минимум 450 боевиков Сил специальных операций ВСУ занимаются только тем, что тренируются форсировать Днепр. Смена тактики по захвату атомной станции, по форсированию Днепра, заключается в том, что теперь, помимо одного, запорожского, направления, то есть со стороны востока и северо-востока, штурмовые группы накапливаются, формируются и готовятся к захвату на западном, северо-западном и юго-западном направлениях от Энергодара", - заявлял Рогов.

5 октября президент России Владимир Путин подписал указ о переходе в федеральную собственность объектов использования атомной энергии на ЗАЭС. Он также поручил создать федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская АЭС", за которым будет закреплено имущество станции.