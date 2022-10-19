19 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: УФССП России по Свердловской области

Volvo подумывает о продаже российских активов

Шведский концерн Volvo Group раздумывает о продаже российских активов – частично или полностью.

Компания в конце февраля этого года приостановила выпуск грузовых автомобилей в РФ. Теперь заводские мощности Volvo могут быть распроданы, передают "Ведомости" со ссылкой на представителя концерна.

В России у Volvo есть заводы сварки и окраски кабин, а также сборочный конвейер производительностью 15 тыс. единиц в год в Калуге. Также есть четыре сервисных центра в разных городах страны.

Окончательное решение еще не принято.

"В текущей ситуации Volvo Group не может вести операционную деятельность в России, поэтому было принято решение об адаптации бизнеса и начале сокращения количества сотрудников", - поясняет представитель компании.

Теги: volvo, завод, конвейер, производство



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