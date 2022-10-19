Глава СПЧ назвал участие заключенных в военных действиях конституционным правом

Участие заключенных в военных действиях соответствует Конституции РФ, хотя вопрос и требует "урегулирования юридических деталей", считает глава Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах неоднократно появлялись сообщения о возможном участии заключенных в СВО на Украине. Официального подтверждения такой информации не было. Юридические аспекты этой ситуации власти не комментируют. При этом группа сенаторов только готовит законопроект, который бы разрешал участие заключенных в военных действиях.

Фадеев считает, что, согласно Конституции, заключенные, также как и другие граждане страны, имеют право защищать Родину.

"Защита Родины - это прежде всего обязанность, но в каком-то смысле и право человека. Поэтому, исходя из духа Конституции РФ, наверное, даже если человек осужден, у него должно оставаться право пойти воевать за страну", - цитирует Фадеева ТАСС.