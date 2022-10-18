НАТО передаст Киеву сотни "глушилок" для борьбы с беспилотниками

НАТО собирается передать Киеву сотни антидроновых систем, предназначенных для борьбы с БПЛА. Об этом во вторник заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"В ближайшие дни НАТО поставит системы по борьбе c беспилотниками, сотни глушилок, которые помогут им [Украине]", - цитирует РБК Столтенберга.

Он добавил, что события последней недели на Украине стали самой серьезной эскалацией с 24 февраля и подчеркнул, что альянс продолжит оказывать Украине необходимую помощь.