Акциониста Павла Крисевича приговорили к пяти годам колонии за изображение стрельбы на Красной площади

Тверской суд Москвы приговорил акциониста Павла Крисевича к пяти годам лишения свободы за стрельбу в воздух на Красной площади. Акциониста признали виновным в хулиганстве с применением оружия.

При этом судья исключил из обвинения хулиганство, совершенное группой лиц, а также принял во внимание смягчающие обстоятельства, например то, что Крисевич ранее не проходил обвиняемым по уголовным делам, передает "Коммерсант".

Свой перфоманс Крисевич совершил в прошлом году и назвал его "акцией против страха". Он сделал вид, что застрелился, выстрелив два раза в воздух из охолощенного пистолета.