Число жертв крушения Су-34 в Ейске выросло до 15

Число погибших в результате крушения Су-34 в Ейске выросло до 15 человек. В больнице скончался 51-летний мужчина с 80-процентными ожогами тела, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Сегодня днем спасатели нашли под завалами разрушенного подъезда тело мужчины. Его личность пока не установлена, он сильно обгорел.

Ранее сообщалось, что разбор завалов в жилом доме после крушения истребителя Су-34 завершился. Число погибших на тот момент достигло 13 человек, среди них трое детей. Пострадало 19 человек. В МЧС РФ уточнили, что за время поисково-спасательной операции спасены 68 человек, свыше 360 эвакуированы.