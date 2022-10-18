18 Октября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Росрыболовство отчиталось о "снижении" цен на рыбу: ценники уменьшились на 2,5-10 рублей

Росрыболовство отчиталось о снижении цен на рыбу в России. Правда, большая часть ценников изменилась исключительно формально – на пару рублей.

Так, на минувшей неделе рыба из Северного бассейна дешевела на 2,5-10 руб.: треска атлантическая стоит 517 руб. за килограмм, филе трески – 710 руб. за килограмм, сельдь стоит 292 руб. за килограмм.

"Продукция из Дальневосточного бассейна также стала дешевле. Средняя розничная стоимость на филе трески тихоокеанской снизилась с 583 рублей до 571 рубля за килограмм. На 26 рублей подешевел кальмар — до 369 рублей за килограмм", - похвастались в ведомстве.

Осталась неизменной стоимость сардины иваси, нерки и сельди тихоокеанской – 167,5, 912 и 184 руб. за килограмм соответственно.

Потребление рыбы за пять лет в России упало до катастрофических значений из-за слишком высоких цен на этот продукт, считает эксперт отрасли, глава информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

"Потребление рыбы за пять лет упало до катастрофических значений. То есть до значений порядка 12-14 килограммов на человека в год. Этот показатель был характерен для 60-х годов прошлого века. Такое историческое снижение, беспрецедентное. Напомню, что Минздрав рекомендует для здорового питания потреблять 22 килограмма в среднегодовом исчислении на человека. Почти в два раза мы едим меньше. А едим меньше почему? Потому что рыба чрезвычайно дорогая", - заявил эксперт в интервью радио "Говорит Москва".

Теги: росрыболовство, рыба, россияне, цены



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