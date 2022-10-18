Россияне ожидают значительного роста цен на товары и услуги к концу года

Около трети россиян (31%) опасаются значительного повышения цен на различные категории товаров и услуг в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Почти половина (48%) ожидают незначительного роста стоимости продукции.

9% опрошенных полагают, что цены на товары и услуги не изменятся. 4% прогнозируют снижение стоимости.

Таким образом, отмечают в ВЦИОМ, инфляционные ожидания ухудшились по сравнению с весной и летом, хотя и не дошли до уровня зимы. В сентябре 31% опрошенных заявил, что инфляция в стране высокая.

Напомним, в начале сентября президент Владимир Путин, заявил, что цены продолжат снижаться до конца года, так что по результатам года инфляция составит 12%.