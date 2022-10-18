18 Октября 2022
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Фото: Транснефть - Сибирь

"Транснефть – Сибирь" за девять месяцев выполнило диагностику 4,2 тысяч километров нефтепроводов 

"Транснефть – Сибирь" в январе-сентябре 2022 года провело внутритрубную диагностику участков линейной части магистральных нефтепроводов (МН) общей протяженностью 4,2 тыс. км.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, цель – контроль технического состояния нефтепроводов.

Исследование внутренней полости трубы проводилось инновационными диагностическими приборами - ультразвуковые, магнитные и комбинированные дефектоскопы. Они являются уникальной разработкой конструкторов "Транснефть".

Всего в 2022 году "Транснефть – Сибирь" планирует обследовать методом внутритрубной диагностики 68 участков трубопроводов, что составит 4,8 тыс. км. Также запланирована работа по оценке технического состояния 24 участков линейной части общей протяженностью 1,7 тыс. км.

Вдольтрассовый проезд, Заполярье, линейная часть, термостабилизатор(2022)|Фото: Транснефть – Сибирь

Кроме того, с начала года выполнено обследование 269 подводных переходов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов общей протяженностью 607 км. Контроль технического состояния проведен с привлечением "Транснефть – Подводсервис" в соответствии с утвержденной "Транснефть" программой.

На нефтеперекачивающих станциях выполнено частичное техническое диагностирование 23 вертикальных стальных резервуаров. Резервуары обследованы методами неразрушающего контроля с применением ультразвуковых, магнитных и акустико-эмиссионных диагностических приборов.

Своевременное диагностическое обследование магистральных и технологических трубопроводов, а также площадочных объектов позволяет поддерживать надежность работы инфраструктуры, промышленную и экологическую безопасность системы магистральных нефтепроводов "Транснефть – Сибирь".

Теги: Транснефть – Сибирь, диагностика нефтепроводов



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