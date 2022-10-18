Минтранс предлагает перевозить автомобильные грузы поездами по Крымскому мосту

18 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин сообщил, когда завершится мобилизация

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Крым
Фото: Накануне.ru

Минтранс предлагает перевозить автомобильные грузы поездами по Крымскому мосту

РЖД готова взять на себя перевозку грузов по Крымскому мосту на период, пока движение грузовых автомобилей по шоссейной части моста запрещено, сообщили в Минтрансе РФ. Ведомство не озвучивает стоимость услуг по перевозке и перевалке грузов.

"Первый вагон с запасными частями уже отправлен. На очереди – отправки продовольственных товаров, в том числе сахара и растительного масла, - сообщили в Минтрансе. - Кроме того, из Новоросийска в Крым уже поехал цемент, ранее доставлявшийся по шоссе. Уже отправлено 2,8 тыс. тонн, идёт погрузка еще 4,6 тыс. тонн цемента".

В Анапе на грузовом дворе ж/д станции организовали перегруз из автомобильных фур в крытые вагоны, на станции Тимашевской организована перевалка грузов в 20-футовые контейнеры.

У отправителей грузов автомобильным транспортом есть еще два альтернативных варианта. Первый – паромная переправа. На ней существуют ограничения (например, нельзя перевозить металлолом), а также ее работа зависит от погоды, имеются очереди на погрузку.

Второй вариант – путь через присоединенные территории, в том числе через Мариуполь. Водителям фур предлагается отправиться самостоятельно или в составе колонны, сопровождаемой ГИБДД.

Теги: минтранс, перевозки, крымский мост, железная дорога



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети