Минтранс предлагает перевозить автомобильные грузы поездами по Крымскому мосту

РЖД готова взять на себя перевозку грузов по Крымскому мосту на период, пока движение грузовых автомобилей по шоссейной части моста запрещено, сообщили в Минтрансе РФ. Ведомство не озвучивает стоимость услуг по перевозке и перевалке грузов.

"Первый вагон с запасными частями уже отправлен. На очереди – отправки продовольственных товаров, в том числе сахара и растительного масла, - сообщили в Минтрансе. - Кроме того, из Новоросийска в Крым уже поехал цемент, ранее доставлявшийся по шоссе. Уже отправлено 2,8 тыс. тонн, идёт погрузка еще 4,6 тыс. тонн цемента".

В Анапе на грузовом дворе ж/д станции организовали перегруз из автомобильных фур в крытые вагоны, на станции Тимашевской организована перевалка грузов в 20-футовые контейнеры.

У отправителей грузов автомобильным транспортом есть еще два альтернативных варианта. Первый – паромная переправа. На ней существуют ограничения (например, нельзя перевозить металлолом), а также ее работа зависит от погоды, имеются очереди на погрузку.

Второй вариант – путь через присоединенные территории, в том числе через Мариуполь. Водителям фур предлагается отправиться самостоятельно или в составе колонны, сопровождаемой ГИБДД.