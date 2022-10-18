18 Октября 2022
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Новом Уренгое осудили за мошенничество экс-директора филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по ЯНАО

В Новом Уренгое осудили бывшего директора филиала ФГУП "Охрана" Росгвардии по ЯНАО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

"По данным следствия и суда, в городе Новый Уренгой, директор филиала, завладев обманом банковскими картами двух бывших сотрудников и введя в заблуждение подчиненных специалистов отдела кадров и бухгалтерии, организовал фиктивное трудоустройство мужчин на должности стрелков группы военизированной охраны, а также внесение заведомо ложных сведений в табели учета рабочего времени и незаконного начисления им заработной платы. Имея в своем распоряжении банковские карты бывших сотрудников с известными ему ПИН-кодами, мужчина в период с 2016 по март 2020 года присвоил незаконно начисленную им заработную плату в размере более 3,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Следствием с целью возмещения причиненного ущерба бюджету государства на имущество обвиняемого наложен арест. В ходе предварительного следствия осужденный частично возместил ущерб на сумму 1,2 млн рублей.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Теги: Росгвардия, суд



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